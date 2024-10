Britische Armee-Konvois fahren wieder durch Niedersachsen Stand: 28.10.2024 21:05 Uhr Ab Dienstag sind mehrere Verbände der britischen Streitkräfte auf den Autobahnen und Straßen in Niedersachsen unterwegs. Ihr Ziel ist der Hafen in Emden - von dort geht es per Schiff nach Großbritannien.

Die Militärverbände hatten am Montag ein Manöver auf dem Truppenübungsplatz Senne in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Nun bewegen sie sich von der Normandy-Kaserne nahe Paderborn zum Hafen in Emden. Von dort geht es per Schiff weiter nach Großbritannien. Laut einer Mitteilung der britischen Streitkräfte werden täglich rund 70 Fahrzeuge in mehreren, zeitversetzt fahrenden Konvois durch Niedersachsen unterwegs sein. Aus Sicherheitsgründen wurden genauere Informationen zur etwa 300 Kilometer langen Strecke nicht veröffentlicht.

Möglichst große Abstände zu den Kolonnen einhalten

Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf den Hauptverbindungsstraßen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, werden um besondere Aufmerksamkeit gebeten. Zu den bis zu einem Kilometer langen Marschkolonnen sollte ein möglichst großer Abstand eingehalten werden. Bereits im September waren Konvois britischer Streitkräfte durch Niedersachsen gefahren, ebenfalls im Rahmen eines Manövers. Im April hatten rund 1.000 britische Militärfahrzeuge im Zuge der NATO-Übung "Steadfast Defender" Niedersachsen durchquert.

