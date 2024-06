Stand: 11.06.2024 15:22 Uhr Bremerhaven: Raketentests auf der Nordsee erneut verschoben

Geplante Raketentests auf der Nordsee sind erneut verschoben worden. Das hat eine Sprecherin des beteiligten Bremer Raumfahrtunternehmens OHB dem NDR bestätigt. Sie kündigte aber an, dass die Testserie "in diesem Sommer" starten werde. Dazu soll ein Spezialschiff von Bremerhaven aus an den äußersten Rand der Ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands fahren. Von dort, rund 400 Kilometer vor der niedersächsischen Küste, sollen dann mehrere Raketenstarts erfolgen. Mit den kleinen Raketen, sogenannten Microlaunchern, sollen von der Nordsee aus Satelliten in ihre Umlaufbahn befördert werden. Das hatten zuvor schon Vertretende der German Offshore Spaceport Alliance (GOSA) öffentlich angekündigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Luft- und Raumfahrt