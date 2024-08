Stand: 26.08.2024 15:16 Uhr Bremerhaven: Polizei meldet zwei betrunkene Fahrer eines Autos

Die Polizei in Bremerhaven hat am Freitag gleich zwei betrunkene Fahrer des gleichen Wagens erwischt. Nach Angaben der Beamten hatten Passanten ein in Schlangenlinien fahrendes Auto gemeldet. Der Wagen soll einen Taxifahrer und einen Radfahrer gefährdet haben. Laut Polizei schaffte es die alkoholisierte Fahrerin nicht, ihr Auto selbst zu parken. Sie stellte es stattdessen mitten auf der Straße ab und ließ einen Mann einparken. Ein Atemtest ergab, dass sich weder die Frau noch ihr Einparkhelfer hinters Steuer hätten setzen dürfen. Beide mussten für eine Blutprobe mit auf das Polizeirevier fahren.

