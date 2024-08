Stand: 28.08.2024 12:45 Uhr Betrunkene stellt Pkw auf Straße ab - und holt Hilfe fürs Einparken

In Bremerhaven hat eine betrunkene Autofahrerin ihren Wagen mitten auf der Straße abgestellt und sich Hilfe für das Einparken geholt. Der herbeigerufene Helfer war allerdings auch nicht mehr nüchtern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Atemalkoholtest habe ergeben, dass sich weder die Frau noch ihr Einparkhelfer hinters Steuer hätten setzen dürfen. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Zeugen hatten die Polizei zuvor alarmiert, weil die Frau am Freitagabend Schlangenlinien gefahren war und einen Taxi- sowie einen Radfahrer gefährdet hatte. Da weder der Taxifahrer noch der Radfahrer bekannt sind, werden sie von der Polizei Bremerhaven gebeten, sich unter der Telefonnummer (0471) 953 32 21 zu melden.

