Stand: 03.02.2025 09:57 Uhr Fahrstuhl bleibt stecken: Feuerwehr befreit drei Kinder

In Bremerhaven hat die Feuerwehr am Samstag drei Kinder aus einem Fahrstuhl im Tourismuszentrum Havenwelten gerettet. Die Kabine steckte laut Feuerwehr fest - weder konnte die Tür geöffnet, noch der Fahrstuhl in Bewegung gesetzt werden. Die Einsatzkräfte entschieden deshalb per Höhenrettung zu helfen. Dafür seilte sich ein Höhenretter in den Aufzugsschacht ab. Er legte den Kindern im Alter von 11 bis 13 Jahren Sicherheitsgurte an und ließ sie nach unten durch den Schacht ab. Die Polizei sperrte zwischenzeitlich die Columbusstraße für die Rettungsmaßnahmen und informierte die Eltern. Verletzt wurde niemand. Auch in einem weiteren Aufzug in den Havenwelten blieben am Samstag Menschen stecken. In diesem Fall konnte ein Techniker aber eingreifen und sie rasch befreien, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.02.2025 | 10:00 Uhr