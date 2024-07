Stand: 30.07.2024 12:38 Uhr Polizisten retten handtellergroße Krabbe aus Bremer Hauptbahnhof

Ungewöhnliche Begegnung für eine Streife der Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof: Den Beamten ist am Samstag eine stattliche Krabbe in Handtellergröße über den Weg gelaufen. Das Tier schien dehydriert, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Bundespolizisten versorgten die Gemeine Strandkrabbe zunächst in der nahegelegenen Polizeiwache mit Wasser. Anschließend setzten sie sie in ein Gewässer in der Nähe von Bremen. Wie die Krabbe zum Hauptbahnhof gekommen war, woher sie kam und wohin sie wollte, blieb unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere