Stand: 17.10.2024 11:51 Uhr Bremen: Mann überfällt Juwelier und erbeutet Schmuck

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in Bremen ein Juweliergeschäft überfallen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, betrat der Mann zunächst ruhig das Geschäft und ließ sich von einer Mitarbeiterin Goldschmuck zeigen. Plötzlich habe er der Frau einen schwarzen Gegenstand in den Rücken gedrückt, den die Mitarbeiterin als Waffe wahrgenommen habe. Der Unbekannte griff den Angaben zufolge nach Schmuckstücken, steckte sie in einen Rucksack und rannte aus dem Laden. Dort sei er mit Passanten zusammengestoßen und dann weiter geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Diese können sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 melden.

