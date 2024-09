Stand: 13.09.2024 15:20 Uhr Bremen: Junge Männer werden in Sexfalle gelockt - und brutal verprügelt

Zwei 18 und 21 Jahre alte Männer sind am Donnerstagabend in Bremen offenbar in eine Sexfalle gelockt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden eine 17-Jährige in einem sozialen Netzwerk kennengelernt und sich mit ihr zum Sex verabredet. Die junge Frau führte die Männer jedoch in einen Park, wo mehrere vermummte Angreifer auf sie warteten. Laut Polizei raubten sie ihre Opfer aus und verprügelten sie derart brutal, dass der 18-Jährige mehrere Zähne verlor. Anschließend flüchteten sie mit dem Auto der Opfer. Nach einer Großfahndung konnten Beamte später sechs mutmaßliche Angreifer im Alter von 14 bis 18 Jahren sowie die 17-Jährige festnehmen. Gegen die Verdächtigen wird laut Polizei jetzt wegen schweren Raubes ermittelt. Die Beamten raten, sich bei einem Online-Flirt immer in einem öffentlichen Lokal oder in einer bekannten Gegend zu verabreden.

