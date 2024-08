Stand: 04.08.2024 16:19 Uhr 14-Jähriger mit Messer verletzt - Polizei fasst Jugendliche

Mehrere Jugendliche haben in Bremen einen 14-Jährigen angegriffen und unter anderem mit einem Messer verletzt. Laut Polizei hatten Zeugen den Angriff der Gruppe am Samstagabend gesehen und den Notruf gewählt. Beamte fanden den Verletzten. Er wurde mit Prellungen und Schnittwunden in ein Krankenhaus gebracht. In der Nähe des Tatortes konnte die Polizei drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Gegen die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden Strafanzeigen gestellt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

