Stand: 17.09.2024 09:11 Uhr Wegen Brandschutz: Helenenstift zieht von Hage nach Norden

Der Landkreis Aurich schließt das Helenenstift in Hage und siedelt es in die Stadt Norden um. Dort ziehe das Pflegeheim dauerhaft in die Räume der Ubbo-Emmius-Klinik, hieß es. Im Juli waren im Gebäude des Helenenstifts erhebliche Mängel beim Brandschutz festgestellt worden. Einige Bewohnerinnen und Bewohner sollten deshalb vorübergehend umziehen. Nun ist daraus eine dauerhafte Lösung geworden: 17 Bewohnerinnen und Bewohner des Helenenstift sind laut Landkreis bereits in die Klinik gezogen, weitere 52 sollen folgen. Für Geschäftsführerin Tanja Frerichs hat der Umzug mehrere positive Aspekte. Man sei unter anderem näher am regionalen Gesundheitszentrum und auch die Wege zu Fachärzten und Dialyse würden kürzer, so Frerichs. Damit seien die Bewohnerinnen und Bewohner besser versorgt und auch die Arbeit der Pflegenden werde deutlich leichter.

