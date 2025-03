Stand: 23.03.2025 17:30 Uhr Brand in ehemaligem Impfzentrum in Wilhelmshaven

Am Sonntagnachmittag ist in einem ehemaligen Impfzentrum in Wilhelmshaven ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, waren zwischenzeitlich rund 100 Feuerwehrleute im Gewerbegebiet im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Bei dem Brand sei starker Rauch entstanden, Anwohner wurden deshalb aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach rund eineinhalb Stunden war das Feuer laut Polizei unter Kontrolle. Das Gebäude habe zum Zeitpunkt des Brandes leer gestanden. Verletzt wurde demnach niemand. Wie das Feuer in dem Dachstuhl ausbrechen konnte, war am Sonntagnachmittag noch unklar. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

