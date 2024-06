Stand: 06.06.2024 07:29 Uhr Brand in Pflegeheim in Oyten: Zwei Tote und drei Schwerverletzte

In einem Pflegeheim in Oyten (Landkreis Verden) sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Bewohnerinnen bei einem Brand gestorben. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Die Polizei Verden geht davon aus, dass das Feuer gegen Mitternacht in einem Pflegezimmer unter dem Dach ausgebrochen war. Warum, ist noch nicht geklärt. Insgesamt 62 Heimbewohner mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Wer nicht behandelt werden musste, den hat der Landkreis in einer anderen Unterkunft untergebracht. Laut Polizei waren insgesamt 29 Rettungswagen, sieben Notärzte und mehr als hundert Feuerwehrleute im Einsatz. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 125.000 Euro geschätzt.

