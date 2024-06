Stand: 13.06.2024 08:19 Uhr Brand in Grabstede: Gasflaschen erschweren Löscharbeiten

Bei einem Brand in Grabstede (Landkreis Friesland) sind der Dachstuhl eines Altbaus und ein Carport vollständig niedergebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Mittwochabend in einem Anbau des Hauses aus. Dort war demnach eine Werkstatt untergebracht, in der unter anderem Gasflaschen gelagert wurden. Diese hätten das Löschen des Feuers erheblich erschwert, so ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge atmete ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz Rauchgas ein und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist unklar.

