Stand: 20.01.2025 15:58 Uhr Brand in Cuxhaven: Haus in Flammen - Ersthelfer verletzt sich

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Neuhaus an der Oste (Landkreis Cuxhaven) ist ein Ersthelfer verletzt worden. Der 23-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aus bislang ungeklärter Ursache war in der Nacht zu Sonntag in dem Haus ein Feuer ausgebrochen. Der junge Mann half den beiden Bewohnerinnen in Freie. Die Frauen im Alter von 19 und 53 Jahren blieben dadurch unverletzt. Die Polizei schätzt den durch den Brand entstandenen Schaden auf knapp 300.000 Euro.

