Stand: 12.08.2024 06:42 Uhr Brand in Altenheim: Feuerwehr evakuiert 87 Bewohner

In Wildeshausen sind bei einem Brand in einem Altenheim am Sonntagabend vier Menschen verletzt worden. 87 Bewohner wurden von den Rettungskräften evakuiert. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am späten Abend in einem Technikraum aus. Aus ungeklärter Ursache fingen mehrere Pufferbatterien Feuer, die im Notfall für Notstrom sorgen sollen. Durch Lüftungsschächte verbreitete sich giftiger Rauch im Gebäude. Vier Menschen atmeten die Rauchgase ein, ein 73-jähriger Bewohner wurde dadurch schwer verletzt. Eine Mitarbeiterin und zwei Ersthelfer wurden leicht verletzt. Mehr als 200 Feuerwehrleute aus der Region und rund 150 Kräfte des Rettungsdienstes waren laut der Wildeshauser Feuerwehr im Einsatz. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden, sodass die Bewohner am Montagmorgen in das Gebäude zurückkehren konnten.

