Stand: 29.04.2025 19:20 Uhr Wilhelmshaven: Boot schrammt im Ems-Jade-Kanal über Autowrack

Ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz hat am Sonntagnachmittag die Feuerwehr in Wilhelmshaven beschäftigt. Nach Angaben der Stadt war ein Sportboot bei seiner Fahrt im Ems-Jade-Kanal über ein versunkenes Auto geschrammt. Die dreiköpfige Familie auf dem Boot alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Rettungsschwimmer untersuchten den Wagen, konnten aber keine Personen in dem Fahrzeugwrack ausmachen. Eine Abschleppfirma zog das Auto aus dem Kanal. Schwimmer der Feuerwehr unterstützten das Unternehmen dabei. Zudem überprüften sie das Sportboot der Familie auf Schäden unterhalb der Wasserlinie. Wem das versunkene Fahrzeug gehört, ermittelt jetzt die Polizei.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen des NDR Feuerwehroodcasts Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.04.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven