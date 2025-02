Bombenfund in Diepholz: Evakuierung durch, Entschärfung beginnt Stand: 24.02.2025 22:10 Uhr In Diepholz mussten am frühen Abend mehr als 3.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Kurz zuvor war eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Mittlerweile sind die Experten des Kampfmittelräumdienstes im Einsatz.

Das teilte die Stadt Diepholz gegen 21.30 Uhr am Abend mit. Die Evakuierung sei kurz zuvor abgeschlossen worden. "Die Entschärfung der Bombe hat soeben begonnen. Bitte bleibt an den sicheren Orten. Sobald es Neuigkeiten gibt, informieren wir euch", schreibt die Stadt auf ihrer Homepage. Bis spätestens 19 Uhr sollten Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen werden, hatte es zunächst geheißen. Betroffen seien mehr als 3.000 Personen im Umkreis von 1.000 Metern um den Fundort. Zwei Stunden nach dieser ersten Frist lief die Evakuierung jedoch noch, wie eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen sagte - der Grund: Kurz vor Ende der Frist wurden noch weitere Straßen genannt, in denen sich für die Entschärfung oder Sprengung der Bombe niemand mehr aufhalten darf. Dass zwischen Entdeckung des Blindgängers und Evakuierung nur wenige Stunden liegen, sei eine Entscheidung des Kampfmittelräumdienstes gewesen, sagte die Sprecherin weiter. Über die Gründe für diese kurzfristige Anordnung konnte sie nichts sagen.

Der Evakuierungsradius wurde um folgende Straßen erweitert:

Teile vom Udetweg zur Lüderstraße hin

Teile der Mölderstraße zur Moorstraße hin

Am Sandstich

Zwickertstraße (teilweise)

C.-F.-Müllerstraße (teilweise)

Diese Straßen waren zunächst genannt worden:

Bödekerstraße

Wehringstraße

Langhorststraße

Wankelstraße

Kielweg

Junkernhäuser Weg

Junkernhäusern

Maschstraße

Reessingstraße

Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße

Siemensstraße

Dieselstraße

Kruppstraße

Mühlenkamp

Lüderstraße

Eßmannskamp

Parkweg

Am Klöverkamp

Moorvogtsweg

Amtsweide

Richthofenstraße

An der Wätering

Richthofenstraße

Boelckestraße

Immelmannstraße

Von-Braun-Straße

Zeppelinstraße

Bismarckstraße

Ernst-August-Straße

Dr.-Eckener-Straße

Michaelisweg

An der Herrenweide

Vossen Reitweg

Stadt Diepholz informiert auf der Homepage und auf Social Media

Für weitere Fragen hat die Stadt Diepholz ein Info-Telefon eingerichtet, das unter der Nummer (05441) 909 999 erreichbar ist. Zudem wurden alle Bürgerinnen und Bürger gebeten, regelmäßig die sozialen Netzwerke der Stadt Diepholz auf Facebook, Instagram und die Homepage zu besuchen. Dort sollen aktuelle Informationen und Updates zur Lage veröffentlicht werden. Sobald die Entschärfung erfolgreich abgeschlossen ist, werde die Stadt umgehend über alle verfügbaren Kanäle informieren, dass die Evakuierungszone sicher ist und wieder betreten werden kann.

