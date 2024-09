Stand: 17.09.2024 07:31 Uhr Biker bei Unfall mit Lastwagen in Leer schwer verletzt

In Leer in Ostfriesland ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein Lkw-Fahrer nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Biker. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Der 18 Jahre alte Motorradfahrer sei bei dem Unfall so schwer verletzt worden, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden könne, so die Polizei. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 53-jährige Fahrer des Lkw erlitt einen Schock.

