Stand: 02.01.2025 12:05 Uhr Beziehungsstreit eskaliert: 43-Jähriger sticht auf Ehefrau ein

In Wilhelmshaven (Landkreis Friesland) ist eine 37-jährige Frau am Montag durch Stiche schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben soll ihr 43-jähriger Ehemann am Morgen nach einem Streit in einer Wohnung auf seine Frau eingestochen und sie mehrfach am Oberkörper verletzt haben. Der Mann alarmierte demnach selbst die Polizei, die ihn anschließend festnahm. Mit was für einer Waffe die 37-Jährige angegriffen wurde, ist unklar. Am Dienstag wurde der Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung an. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.

