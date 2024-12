Stand: 23.12.2024 12:40 Uhr Betrunkene Autofahrerin verursacht schweren Unfall bei Oldenburg

Eine betrunkene Frau hat am Donnerstagabend einen schweren Unfall im Landkreis Ammerland verursacht. Die 57-Jährige war laut Polizei in Edewecht auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde der entgegenkommende Wagen in einen Graben geschoben. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte den 54-Jährigen aus dem Auto befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.12.2024 | 08:30 Uhr