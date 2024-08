Stand: 27.08.2024 15:09 Uhr Beim Fußballspielen: Junge löst Feueralarm in Kurheim aus

Beim Fußballspielen in der Turnhalle eines Kinderkurheims in Norddeich (Landkreis Aurich) hat ein Junge den Feueralarm ausgelöst. Er kickte am Montagnachmittag gemeinsam mit weiteren Grundschülern, dabei traf der Ball nach Angaben eines Feuerwehrsprechers die Brandmeldeanlage und durchschlug deren Scheibe. Weil der Alarm losging, evakuierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heimes die rund 100 Bewohnerinnen und Bewohnern ins Freie. Die Feuerwehr rückte mit 20 Kräften, einer Drehleiter und zwei Löschwagen an. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass der Alarm nur ein Versehen war, so die Feuerwehr. Der Grundschüler habe sich bei den Einsatzkräften entschuldigt. Die allerdings nahmen es gelassen - und bescheinigten dem Jungen zudem großes Talent: "So genau kann man eigentlich gar nicht treffen. Der Kleine sollte unbedingt am Ball bleiben", sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen.

