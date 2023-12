Stand: 28.12.2023 09:46 Uhr Bei Tat erwischt: Autoknacker in Oldenburg festgenommen

Die Oldenburger Polizei hat einen Mann festgenommen, der mehrere Autos aufgebrochen haben soll. Bereits am Montag hatte ein Zeuge den Mann dabei beobachtet, wie er im Oldenburger Stadtgebiet am Europaplatz ein Auto aufbrach. Die gerufene Polizei konnte den 38-Jährigen in unmittelbarer Nähe festnehmen. Die Beamten fanden bei ihm nach Polizeiangaben mutmaßliches Diebesgut aus anderen Autoaufbrüchen. Der Verdächtige sei festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft.

