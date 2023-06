Stand: 12.06.2023 16:31 Uhr Bei Schwimmbad-Besuch: Spind aufgebrochen und Auto gestohlen

In Wilhelmshaven ist erneut einem Badegast während des Besuchs im Schwimmbad in der Friedenstraße das Auto gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 42-Jährige am Sonntag seinen grauen Ford Tourneo mit Osnabrücker Kennzeichen gegen 17.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Anschließend schloss der Mann seine Tasche in einem Spind im Schwimmbad ein. Während er badete, wurde der Spind aufgebrochen und die Tasche mit dem Autoschlüssel gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04421) 94 20 bei der Polizei zu melden. Bereits am 1. Juni hatte es einen vergleichbaren Vorfall gegeben. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, werde derzeit noch ermittelt, hieß es.

