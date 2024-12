Stand: 28.12.2024 10:35 Uhr Angriff bei Rettungseinsatz: Mann fährt Sanitäter mit Auto an

Ein Mann aus Bremen hat am Mittwoch im Stuhrer Ortsteil Brinkum einen Rettungssanitäter im Einsatz angefahren. Zunächst war der Beifahrer des Wagens mit einem Anwohner in Streit geraten. Laut Polizei hatten Fahrer und Beifahrer sich über einen Rettungseinsatz geärgert, weil sie mit ihrem Fahrzeug den Einsatzort nicht passieren konnten. Daraufhin sei der Beifahrer ausgestiegen und habe den Anwohner im Streit tätlich angegriffen. Der Sanitäter wollte dem Mann zu Hilfe kommen und die Flucht der Männer verhindern, indem er sich vor den Wagen, einen weißen SUV, stellte. Der Mann am Steuer fuhr dennoch los und streifte den Sanitäter. Das Duo flüchtete zunächst. Im Verlauf der Fahndung entdeckten Polizisten das Auto und die beiden Insassen in Bremen. Wie es dem Rettungssanitäter geht, ist nicht bekannt.

