Stand: 22.11.2024 10:48 Uhr Bauarbeiten: A27 ab Nordholz für vier Wochen gesperrt

Die Autobahn 27 ist ab der Anschlussstelle Nordholz in Richtung Cuxhaven für die kommenden vier Wochen voll gesperrt. Bis zum 20. Dezember wird laut Autobahngesellschaft die Fahrbahn neu asphaltiert. Zuvor war bereits ein Grabenrohr unter der Fahrbahn erneuert worden. Während der vierwöchigen Bauzeit müssen Autofahrer die A27 an der Anschlussstelle Nordholz verlassen. Eine Umleitung führt zur Anschlussstelle Altenwalde. In den Orten Nordholz und Altenwalde selbst kann es nach Angaben der Stadt Cuxhaven zu Staus kommen. Hinzu kommen weitere geplante Erneuerungen von Gräben unter der Autobahn, sodass bis in den Januar hinein weiter mit Behinderungen gerechnet werden müsse.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.11.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr