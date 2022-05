Bakum: Millionenschaden bei Großbrand in Palettenfabrik Stand: 19.05.2022 07:18 Uhr Bei einem Großbrand in einem Gewerbegebiet im Landkreis Vechta ist ein Millionenschaden entstanden. Zwei Industriehallen und ein Lager standen in Flammen. Inzwischen ist das Feuer weitgehend gelöscht.

Das Feuer war am Mittwochnachmittag in einem Palettenlager in Bakum ausgebrochen. Von dort aus griffen die Flammen auf zwei Industriehallen über. Inzwischen sei das Feuer weitgehend gelöscht, hieß es am Donnerstagmorgen von der Leitstelle des Kreisfeuerwehrverbands Vechta. Einige Feuerwehrleute kontrollierten am Morgen noch kleinere Glutnester. Bei dem Großbrand waren zwischenzeitlich mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz.

Wohn- und Industriegebiete geräumt

Wegen dichter Rauchschwaden mussten ein angrenzendes Wohn- und ein benachbartes Industriegebiet evakuiert werden. Auch die A1 wurde kurzzeitig gesperrt, weil der Rauch die Sicht behinderte. Die Bewohner des Ortes Bakum waren aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Erste Ermittlung zur Brandursache wurden bereits aufgenommen, weitere sollen in den kommenden Tagen folgen.

