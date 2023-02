Stand: 23.02.2023 12:28 Uhr Bahn-Brücke bei Sande: 35 Autofahrer deutlich zu schnell

Die Polizei Wilhelmshaven/Friesland hat an der Bahnüberführung Sande in Richtung Cäciliengroden innerhalb kürzester Zeit viele Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert. Auf der Brücke gilt eine maximale Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Laut Polizei fuhren binnen weniger Stunden 35 Autofahrerinnen und Autofahrer mit Tempo 40 oder mehr über die Brücke - waren also teilweise mehr als doppelt so schnell. "Die Ergebnisse haben mich mehr als überrascht", sagte der Leiter der Polizeieinheit. Die Betroffenen müssen nun hohen Bußgeldern und teilweise auch mit Punkten rechnen. Dennoch hätten sie sich "ausnahmslos einsichtig" gezeigt, so die Polizei. Sie kündigte an, auch in Zukunft Kontrollen auf der Brücke durchzuführen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.02.2023 | 09:30 Uhr