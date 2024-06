Stand: 21.06.2024 12:06 Uhr Bagger-Arm beschädigt Oberleitung - Züge fallen aus

Zwischen Rastede (Landkreis Ammerland) und Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) verkehren zurzeit keine Züge. Dort ist am Freitagmorgen an einem Bahnübergang in Hahn-Lehmden (Landkreis Ammerland) ein Bagger mit hochgefahrenem Arm in die Oberleitung geraten, so ein Sprecher der Bundespolizei. Offenbar wollte der Fahrer einen Bahnübergang überqueren. Eine Baustelle befindet sich dort laut einer Bahnsprecherin nicht. Nach dem Unfall sei zunächst der Strom auf der Strecke abgeschaltet worden. Nun werde geprüft, ob Teile der 15.000-Volt-Leitung ausgetauscht werden müssen. Wann die Strecke wieder freigegeben wird, sei noch nicht absehbar.

