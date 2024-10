Stand: 14.10.2024 15:28 Uhr Bad Zwischenahn: Mann bedroht Bekannten mit Messer

Am Samstagabend ist es in einer Kleingartenanlage in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) zu einem Streit zwischen zwei Bekannten gekommen, der in einem versuchten Totschlag mündete. Der 45-jährige betrunkene Tatverdächtige flüchtete laut Polizei nach der Auseinandersetzung mit einem Auto. Er konnte allerdings kurze Zeit später in der Nähe seines Wohnhauses gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Später sei er mit einem Messer zur Kleingartenanlage zurückgekehrt. Dort habe er seinem Bekannten mit dem Tod gedroht, heißt es weiter. Das Opfer konnte den Angreifer mit Hilfe eines Freundes überwältigen, erlitt jedoch eine Schnittverletzung an der Hand. Die Polizei nahm den 45-jährigen Tatverdächtigen fest. Er wurde wegen versuchten Totschlags, zwei Trunkenheitsfahrten und Bedrohung in Untersuchungshaft genommen.

