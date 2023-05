Stand: 12.05.2023 13:46 Uhr Bad Zwischenahn: Mainzelmännchen leuchten wieder von Fußgängerampel

In Bad Zwischenahn gibt es wieder eine Mainzelmännchen-Ampel - und diesmal dauerhaft. Vor vier Jahren hatte die Gemeinde schon einmal Fußgängerampeln mit Mainzelmännchen ausgestattet, zur Feier des 100-jährigen Jubiläums als offiziell anerkanntes Heilbad. Der zuständige Landkreis erlaubte das Motiv damals aber nur für die Dauer dieses Jubiläumsjahres. Bürgermeister Henning Dierks (SPD) sagt, er sei vielfach von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen worden, dass sie die Mainzelmännchen-Ampeln vermissen. Deshalb gibt es jetzt zumindest eine solche Fußgängerampel an einer zentralen Kreuzung. Möglich wurde das, weil Bad Zwischenahn im vergangenen Jahr eine selbstständige Gemeinde geworden ist und damit über die Ampeln an Gemeindestraßen selbst entscheiden kann. Das Motiv erinnert an den Mainzelmännchen-Erfinder Wolf Gerlach. Der 1928 geborene Bühnenbildner, Filmarchitekt, Karikaturenzeichner, Maler und Autor hatte von 1988 bis zu seinem Tod 2012 in dem Kurort gelebt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.05.2023 | 13:30 Uhr