Stand: 29.01.2025 09:13 Uhr Bad Zwischenahn: Auto stürzt bei Unfall auf Bahngleise

In Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist am Mittwochmorgen ein Auto von einem Bahnübergang gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der 61-jährige Fahrer an der Kreuzung Westersteder Straße und Altenkamp von der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach eine Schutzplanke, fuhr eine Böschung herunter und kam auf den Gleisen zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Bahnverkehr zwischen Bad Zwischenahn und Westerstede-Ocholt war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten eingestellt. Inzwischen fahren die Züge wieder.

