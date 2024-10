Stand: 22.10.2024 12:27 Uhr Betrunkene 68-jährige Autofahrerin rammt geparktes Polizeiauto

Eine 68-jährige Autofahrerin ist am Montag in Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven) mit ihrem Pkw gegen einen geparkten Streifenwagen gefahren. Laut Polizei war die Geestländerin aus dem Ortskern von Bad Bederkesa gekommen. Nach einer leichten Linkskurve sei sie mit ihrem Kleinwagen in Höhe der Bahnhofstraße von der Fahrbahn abgekommen und mit einem auf dem Parkstreifen stehenden Polizeiauto kollidiert. Nach dem Zusammenstoß kam ihr Auto mit einem kaputten Vorderrad zum Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt. Um eine neutrale Ermittlung zu gewährleisten, übernahmen Beamte der Polizei Nordenham die Unfallaufnahme. Laut Polizei gab die Frau bei der Vernehmung an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallfahrerin ergab einen Wert von 2,18 Promille. Die Beamten nahmen ihr den Führerschein ab und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen sie ein. Den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 7.000 Euro.

