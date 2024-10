Stand: 28.10.2024 12:34 Uhr Autofahrerin übersieht Moped: 17-Jähriger schwer verletzt

In Bassum (Landkreis Diepholz) ist ein 17-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 49-jährige Autofahrerin am Montagmorgen nach links abbiegen. Dabei habe sie den jungen Mopedfahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-Jährige schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

