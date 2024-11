Stand: 16.11.2024 16:50 Uhr Autofahrer mit Verdacht auf Drogenkonsum aus dem Verkehr gezogen

Bei einer siebenstündigen Großkontrolle in Stuhr-Brinkum (Landkreis Diepholz) hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag Autofahrende gezielt auf Alkohol- und Drogenkonsum überprüft. Wie ein Polizeisprecher sagte, habe man dazu an der B6 in beide Fahrtrichtungen kontrolliert. Insgesamt wurden laut Polizei rund 250 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Bei fünf jungen Autofahrern seien nach einem positiven Drogen-Schnelltests Blutproben veranlasst worden. Vier Autofahrer seien nicht im Besitz eines Führerscheins gewesen. Gegen sie werde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ein Autofahrer habe versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Er wurde nach kurzer Verfolgung gestoppt, so die Polizei. Auch bei ihm sei der Drogentest positiv verlaufen.

