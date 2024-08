Stand: 24.08.2024 15:47 Uhr Autofahrer in Achim mit 4,94 Promille unterwegs

In Achim im Landkreis Verden ermittelt die Polizei gegen einen Mann, der mit fast fünf Promille Auto gefahren sein soll. Einer Mitteilung zufolge hatten Zeugen am Freitagnachmittag die Polizei über einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer informiert. Kurz darauf konnten Beamte eines Streifenwagens den 50-Jährigen in seinem Wagen stoppen. Die anschließende Atemalkoholkontrolle habe einen Wert von 4,94 Promille ergeben. Der Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren gegen den 50-Jährigen eingeleitet.

