Emden: Autofahrer hält an Ampel - und wird mit Waffe bedroht

Ein 25-Jähriger ist in Emden durch die Fensterscheibe seines Autos mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, geschah der Vorfall bereits am 30. Dezember. Der 25-Jährige war demnach von der A31 abgefahren und wartete an einer Ampel, als ein unbekannter Autofahrer auf der Spur neben ihm hielt. Der zirka 35-jährige Fahrer signalisierte ihm, dass er die Scheibe seines Autos herunterlassen solle. Als der 25-Jährige dies tat, zückte der Unbekannte aus dem anderen Auto eine Schusswaffe und forderte den Autoschlüssel. Der 25-Jährige weigerte sich und fuhr weg. Das unbekannte Fahrzeug des Täters soll ein dunkler VW Golf mit niederländischem Kennzeichen gewesen sein. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die den Vorfall an der Abfahrt zur Auricher Straße beobachtet haben. Diese können sich unter der Telefonnummer (04921) 89 10 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.01.2025 | 13:30 Uhr