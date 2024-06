Stand: 22.06.2024 14:33 Uhr Auto überschlägt sich mehrfach: 20-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Wremen und Mulsum (Landkreis Cuxhaven) ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitagabend mit seinem Auto von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte den Angaben zufolge gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Der 20-Jährige kam in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden. Die Landesstraße 129 war zeitweise voll gesperrt.

