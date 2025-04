Stand: 16.04.2025 08:11 Uhr Auto überschlägt sich: Mann stirbt nach Unfall in Cloppenburg

Ein 79-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend im Landkreis Cloppenburg tödlich verunglückt. Der Mann kam zwischen Quakenbrück und Bevern in einer Kurve von der Straße ab und überfuhr eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin überschlug sich sein Auto mehrmals. Der 79-Jährige wurde mit seinem Fahrzeug über einen Radweg und ein Brückengeländer geschleudert und prallte schließlich in etwa zwei Metern Höhe gegen einen Baum, so die Polizei. Trotz aller Reanimationsversuche starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar.

VIDEO: Auto überschlägt sich: 79-Jähriger stirbt (1 Min)

