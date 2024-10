Stand: 05.10.2024 09:33 Uhr Auto erfasst Fußgänger - 67-Jähriger wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Wilhelmshaven ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der 67-Jährige wurde laut Polizei am Freitagabend beim Überqueren einer Straße von einem abbiegenden Auto angefahren und unter dem rechten Vorderreifen des Autos eingeklemmt. Ein Krankenwagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt laut Sprecherin gegen die 37-jährige Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min