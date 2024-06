Stand: 24.06.2024 07:24 Uhr Auto in Kanal: Aufmerksame Anwohner retten Fahrerin

Eine Autofahrerin ist am Samstag mit ihrem Pkw in einen Kanal in Ostgroßefehn (Landkreis Aurich) geraten. Laut der Feuerwehr rückte sofort nach dem Notruf gegen 13.45 Uhr ein Großaufgebot an Rettungskräften aus. Zunächst hieß es, dass die Fahrerin noch in ihrem Fahrzeug eingeschlossen sei. Die Feuerwehr konnte dann jedoch schnell Entwarnung geben: Anwohner hatten die Frau bereits aus ihrem Auto befreit. Der Wagen musste anschließend aufwendig aus dem Kanal geborgen werden. Die Unfallursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

