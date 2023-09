Stand: 18.09.2023 12:09 Uhr Auto geht in Geestland in Flammen auf - 30.000 Euro Schaden

Im Geestlander Ortsteil Langen (Landkreis Cuxhaven) ist am Sonntag ein Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand das Feuer im Motorraum in Folge eines technischen Defektes. Die Feuerwehr Langen konnte das Fahrzeug zwar schnell löschen, dennoch entstand ein Totalschaden am Wagen, der auf etwa 30.000 Euro geschätzt wird. Auch ein angrenzender Holzzaun wurde beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

