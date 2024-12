Stand: 04.12.2024 10:48 Uhr Auto fährt in Emden in einen Weihnachtsmarkt-Stand - offenbar Fahrfehler

In Emden ist ein Auto am Samstagabend in einen Weihnachtsmarkt-Stand geprallt. Der Fahrer fuhr nach Polizeiangaben anschließend weiter. Verletzt wurde demnach niemand. Zeugen berichteten der Polizei, der Wagen sei von der Straße abgekommen und habe den Verkaufsstand gerammt. Schon kurz nach dem Vorfall entdeckten Polizisten das beschädigte Auto. Der 20-jährige Fahrer erschien dann den Angaben zufolge am Fahrzeug. Er erklärte, beim Abbiegen sei das Heck ausgebrochen und sein Auto deshalb von der Fahrbahn abgekommen. Er sei so schockiert gewesen, dass er weitergefahren sei. Der 20-Jährige betonte, er habe sich selber bei der Polizei melden wollen. Der Unfall sei ein Fahrfehler gewesen, er habe niemanden verletzen wollen.

