Stand: 25.09.2024 11:07 Uhr Aus für Elektro-Roller: EWE beendet Angebot in Oldenburg

Die Mobilitätstochter EWE Go des Oldenburger Energiekonzerns stellt ihr Leihangebot für E-Roller zum 2. November ein. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, war das Sharing-Portfolio von EWE Go von Beginn an zunächst auf fünf Jahre angelegt worden. Nun wären größere Investitionen in neue Fahrzeuge nötig. Man habe sich dagegen entschieden, hieß es. EWE Go will sich demnach auf den Ausbau von Ladeinfrastruktur konzentrieren. Zu der Frage, ob bei der Entscheidung auch die Wirtschaftlichkeit der Leihroller von Bedeutung war, äußerte sich das Unternehmen nicht. Die himmelblauen Roller waren in Oldenburg noch vor den Elektro-Tretrollern eingeführt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.09.2024 | 09:30 Uhr