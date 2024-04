Stand: 11.04.2024 18:39 Uhr Aurich: Polizei fahndet nach mutmaßlichen Schmuckdieben

Die Polizei bittet nach einem Schmuckdiebstahl in Aurich die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach vier Tatverdächtigen. Wie die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mitteilte, stehen zwei Männer und zwei Frauen im Verdacht, bereits Mitte Februar auf einer Messe in Aurich hochwertige Ware gestohlen zu haben. Das Diebesgut hatte demnach einen Wert im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Ermittler vermuten, dass die mutmaßlichen Täterinnen und Täter überregional - möglicherweise sogar bundesweit agieren. Um welche Art von Schmuck es sich handelt, der am 18. Februar entwendet wurde, dazu machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Auch nicht, ob der Schmuck von einem Messestand oder aus einem Fahrzeug gestohlen wurde. Hinweise nimmt der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund unter der Telefonnummer (04941) 606 215 entgegen.

