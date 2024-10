Stand: 12.10.2024 12:55 Uhr Auffahrunfall auf A28: Fahranfängerin schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A28 bei Delmenhorst ist am Freitag eine 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut der Autobahnpolizei Ahlhorn war sie in Richtung Stuhr unterwegs. Beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur habe sie das staubedingt stehende Fahrzeug eines 37-Jährigen übersehen und sei auf dieses aufgefahren. Die schwer verletzte junge Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Ihre 16-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.

