Anwohnerin bei Treibjagd mit Schrotgewehr angeschossen

Bei einer Treibjagd zwischen Barßel und Harkebrügge (Landkreis Cloppenburg) ist am vergangenen Samstag eine Anwohnerin angeschossen und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach hatte sich eine etwa 20-köpfige Jägerschaft in der Nähe des Wohnhauses der 59-Jährigen positioniert, als sich aus unbekannter Ursache ein Schuss aus einem Schrotgewehr löste. Die Frau, die sich vor ihrem Haus aufhielt, wurde getroffen. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach eigenen Angaben erfuhr die Polizei erst Stunden später von dem Vorfall, sie sucht nun nach dem Schützen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe zu melden.

