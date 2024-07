Stand: 02.07.2024 08:15 Uhr Angriff mit Metallgegenstand: Mann in Lokal verletzt

In Bremerhaven ist am Sonntagmittag ein Mann in einer Gaststätte verletzt worden. Der 58-Jährige wurde offenbar gezielt mit einem Metallgegenstand angegriffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vor dem Angriff soll es einen Streit zwischen dem Opfer und einem 25-Jährigen gegeben haben. Der mutmaßliche Täter hatte daraufhin das Lokal verlassen. Kurze Zeit später sei er dann zurückgekehrt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0471) 953-4444 entgegen.

