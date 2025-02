Stand: 06.02.2025 08:02 Uhr Angriff mit Messer in Bremen: Polizist setzt Schusswaffe ein

Ein Bundespolizist hat in Bremen in der Nacht zu Donnerstag seine Schusswaffe gegen einen 38-Jährigen eingesetzt. Der mutmaßliche Angreifer wurde schwer verletzt, wie die Polizei Bremen am Morgen mitteilte. Demnach hatte der 38-Jährige zuvor während eines Einsatzes am Bahnhofsplatz Bundespolizisten mit einem Messer angegriffen. Der mutmaßliche Angreifer kam in ein Krankenhaus. Zu den weiteren Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Bremer Kriminalpolizei ermittelt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bremen unter der Telefonnummer (0421) 362 88 88 zu melden.

