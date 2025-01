Stand: 25.01.2025 12:00 Uhr Angriff in Bremer Shishabar - Verletzte durch Schüsse und Schläge

Bei einer Schlägerei rund um eine Shishabar in Bremen sind am Freitagabend mehrere Personen teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürmten mehrere zum Teil vermummte Männer gegen 22 Uhr in die Bar in der Großen Johannisstraße im Stadtteil Neustadt und schlugen unvermittelt mit Holzlatten oder Stangen um sich. Zudem seien mehrere Schüsse aus mindestens einer Schusswaffe abgefeuert worden. Sieben Personen wurden verletzt, zwei davon durch Schüsse. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei flüchteten die Täter, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Polizei sicherte den Tatort ab und leitete eine Fahndung ein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Zahl der beteiligten Personen waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bremen ermitteln wegen versuchter Tötungsdelikte und schweren Landfriedensbruchs. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer (0421) 36 23 88 8 entgegen.

25.01.2025