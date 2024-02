Stand: 22.02.2024 10:13 Uhr An Bushaltestelle gestürzt: Elfjähriger nach Unfall gestorben

Rund zwei Wochen nach dem Unfall mit einem Schulbus in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) ist ein elfjähriger Junge gestorben. Am Mittwoch erlag er im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen, teilte die Polizei Cuxhaven am Donnerstag mit. Die Polizei vermutet, dass das Kind am Morgen des 7. Februar im Gedränge an einer Bushaltestelle auf die Fahrbahn gestürzt war und dort von einem ankommenden Schulbus erfasst wurde. Der 58-jährige Busfahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten weiter an, teilte die Beamten mit. Es habe bereits umfangreiche Gespräche gegeben - etwa mit der Straßenverkehrsbehörde und dem Schulträger - um Maßnahmen zu entwickeln und zügig umzusetzen, damit solche Unfälle in Zukunft vermieden werden könnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.02.2024 | 10:00 Uhr